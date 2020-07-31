Уехала на фуре: в Башкирии прекратили поиски многодетной матери, пропавшей неделю назад

31 Июль 2020 2020-07-31T10:02:19+03:00

Муж женщины успокоил, что супруга просто загуляла, поэтому не выходила на связь

Изменить размер текста: A A

В Башкирии прекращены поиски 31-летней жительницы села Ильчино Олеси Гыйлфаловой. Ранее родные женщины сообщали, что 24 июля она села в фуру с номерами Челябинской области и уехала в неизвестном направлении. Несколько дней муж Олеси не находил себе места от беспокойства – ведь дома находились и маленькие дети женщины, которые плакали и просились к маме.

К счастью, все завершилось относительно благополучно. Муж сельчанки заявил, что жена нашлась – она жива и здорова, но «загуляла». В ближайшее время он собирается вернуть нерадивую супругу домой.

ИСТОЧНИК KP.RU