2020-07-31T10:02:19+03:00
Общество

Уехала на фуре: в Башкирии прекратили поиски многодетной матери, пропавшей неделю назад

Муж женщины успокоил, что супруга просто загуляла, поэтому не выходила на связь
Антон СМИРНИЦКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Башкирии прекращены поиски молодой многодетной матери, которая уехала на фуреВ Башкирии прекращены поиски молодой многодетной матери, которая уехала на фуре
Изменить размер текста:

В Башкирии прекращены поиски 31-летней жительницы села Ильчино Олеси Гыйлфаловой. Ранее родные женщины сообщали, что 24 июля она села в фуру с номерами Челябинской области и уехала в неизвестном направлении. Несколько дней муж Олеси не находил себе места от беспокойства – ведь дома находились и маленькие дети женщины, которые плакали и просились к маме.

К счастью, все завершилось относительно благополучно. Муж сельчанки заявил, что жена нашлась – она жива и здорова, но «загуляла». В ближайшее время он собирается вернуть нерадивую супругу домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе праздничные богослужения состоятся в 21 мечети с соблюдением социальной дистанции
В Башкирии осудят женщину, выкинувшую на помойку новорожденного сына
В Башкирии назвали города и районы, где рождается больше всего детей
«Хотел произвести впечатление на друзей»: в Уфе погиб подросток во время неудачного прыжка с моста
Число заболевших коронавирусом в Башкирии за сутки увеличилось на 34 человека
Уехала на фуре: в Башкирии прекратили поиски многодетной матери, пропавшей неделю назад
В отношении уфимца, пытавшегося выкурить из квартиры семью с детьми слезоточивым газом, возбудили уголовное дело
В Башкирии сбили двух пешеходов: один из них скончался в больнице
Радий Хабиров поделился фотографией своего рабочего стола в конце дня
«Опасаюсь короны, так как иммунитет слабый»: молодой уфимец рассказал, как чувствует себя после отступления страшной болезни
Прихожанин лишился телефона в уборной уфимской мечети
«Он делал копию меня»: Элвин Грей впервые высказался о женихе Гульназ Асаевой
В Уфе сократили время работы фонтана «Танцующие журавли»
Какой будет погода в Башкирии в длинные выходные
«Проложили дорогу и гордятся этим?»: урбанист из Москвы разнес новую набережную в Уфе
Тела пожилых супругов из Башкирии пролежали в квартире четыре дня
Аналитики выяснили, марки каких смартфонов в Уфе пользуются наибольшей популярностью
Стало известно, сколько сотрудников РКБ имени Куватова переболели коронавирусом
«Из-за коронавируса все планы рухнули»: больная раком мать двоих детей из Башкирии отложила лечение
На ремонт дороги к пещере Шульган-Таш Башкирия готова выделить 55 млн рублей
Радий Хабиров хочет, чтобы в Уфе появилась своя Красная площадь
УГНТУ заметно улучшил свои позиции в рейтинге "Интерфакс"