«Уже кидаются на людей»: жительница Башкирии пожаловалась на свору бездомных собак

31 Июль 2020 2020-07-31T17:56:02+03:00

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Жители Туймазов напуганы огромной сворой бездомных собак, разгуливавшей по территории местного автовокзала и кормящейся из мусорных баков. Так, местная жительница Лейсан Р. пожаловалась на бродячих животных на странице в соцсетях Радия Хабирова, прикрепив в доказательство фотографию бездомных псов. По словам женщины, животные ведут себя агрессивно и совершенно не боятся людей и не реагируют, когда их пытаются прогнать.

- Собачья свора уже бросается на людей, и это в центре города! – возмущается женщина.

На обращение горожанки оперативно отреагировали представители администрации, которые пообещали взять ситуацию под контроль.

- Ваше обращение направлено в специализированную организацию. Все животные, которые будут обнаружены без владельцев на территории вокзала города Туймазы, будут отловлены для проведения соответствующих мероприятий, за исключением животных без владельцев, которые имеют неснимаемые или несмываемые метки указывающие на ранее проведенные мероприятия в отношении этих животных, - заверили в администрации Туймазинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU