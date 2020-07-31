В отношении уфимца, пытавшегося выкурить из квартиры семью с детьми слезоточивым газом, возбудили уголовное дело

31 Июль 2020 2020-07-31T09:23:49+03:00

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В Уфе семья с двумя маленькими детьми из-за долгов по ипотеке лишилась квартиры, и банк решил перепродать их квартиру другому человеку. Вот только мировых соглашений новый собственник вместе со своим братом ворвался в квартиру и распылил там слезоточивый газ, несмотря на то что в помещении находились малыши, надеясь выкурить семью, словно надоедливых тараканов. Дети надышались газом, их родителям пришлось обратиться за медицинской помощью.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, в полиции по данному факту организовали проверку, в результате на 31-летнего уфимца, устроившего газовую камеру в квартире, возбудили уголовное дело по статье «Самоуправство».

ИСТОЧНИК KP.RU