В Башкирии сбили двух пешеходов: один из них скончался в больнице

31 Июль 2020 2020-07-31T08:39:41+03:00

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За минувшие сутки в Башкирии произошло 15 ДТП, включая и два наезда на пешеходов. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, первый случай произошел вчера утром в Кировском районе Уфы. Там 42-летний водитель «Хендай Соляриса» сбил 63-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавшего немедленно отвезли в больницу, но вскоре тот скончался в реанимации.

Второй похожий случай произошел в Учалах – там на пересечении улиц Горького и Ленина 68-летний водитель «Фольксавагена Гольф» не успел притормозить и сбил 64-летнюю женщину, которая переходила дорогу на светофоре. Сейчас пострадавшая с различными травмами и ушибами находится в больнице.

- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 15мавтомобильных аварий, в которых два человека погибли и 13 получили травмы, - уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU