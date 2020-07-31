Радий Хабиров поделился фотографией своего рабочего стола в конце дня

31 Июль 2020 2020-07-31T08:08:44+03:00

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Глава Башкирии на своей странице в социальных сетях поделился фотографией своего рабочего места. «Может, кому интересно, что у меня на столе под конец рабочего дня» - подписал фотографию Радий Хабиров. А на столе действительно много чего интересного: например, среди рабочего беспорядка официальных бумаг, документов и справок можно заметить трогательную поделку из цветной бумаги, очевидно сделанную сыном главы региона. Почетное место на рабочем столе занимает и портрет любимой супруги – Каринэ Хабировой.

В минуты отдыха Радий Хабиров предпочитает почитать книгу – например, сейчас его выбор остановился на книге Олега Озерова «Карим Хакимов: летопись жизни». Чашка кофе и эспандер для разминки рук дополняют общую картину.

ИСТОЧНИК KP.RU