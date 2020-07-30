2020-07-30T19:03:37+03:00
Общество

Какой будет погода в Башкирии в длинные выходные

В пятницу ожидаются крупные дожди
Эльвина АПАРИНА
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Если соберетесь на прогулку - захватите ветровки и зонты. Они вам пригодятся.Если соберетесь на прогулку - захватите ветровки и зонты. Они вам пригодятся.
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Синоптики опубликовали прогноз погоды в Башкирии на длинные выходные. Напомним, что регион отдыхает 31 июля, 1 и 2 августа в честь праздника Курбан-байрам. Жары не будет – на улице будет тепло, но дождливо. Так что, если соберетесь на прогулку - захватите ветровки и зонты. Они вам пригодятся.

В пятницу столбики термометра покажут +23 градуса днем и +18 ночью. Целый день будет идти дождь, местами с грозой. Метеорологи также предупредили, что при грозах ожидается шквалистое усиление ветра до 18 м/с. Утром местами будет туман, видимость составит 500-1000 м.

В субботу станет теплее, воздух прогреется до +26 градусов, местами также пройдут дожди.

2 августа характер погоды не изменится, лишь усилится ветер до 11 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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