Тела пожилых супругов из Башкирии пролежали в квартире четыре дня

30 Июль 2020 2020-07-30T16:57:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В одной из квартир башкирского города Белорецка были обнаружены тела пожилых супругов.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», трупы были найдены днем 26 июля. Информацию о страшной находке получили полицейские. На месте происшествия они выяснили, что погибшие – 60-летний мужчина и его 56-летняя жена. Правоохранители не заметили на них каких-либо повреждений криминального характера. По степени разложения тел эксперты сделали вывод, что они пролежали в квартире порядка четырех дней.

При обследовании жилища криминалисты нашли подозрительную стеклянную бутылку из-под водки объемом в пол-литра. Они забрали ее для дальнейшего исследования. По одной из версий, пожилые супруги могли отравиться. Для установления причин смерти их тела были направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU