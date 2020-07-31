Сняли деньги и оформили кредит: уфимец потерял 370 тысяч рублей, пустив в дом незнакомца

31 Июль 2020 2020-07-31T16:17:18+03:00

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Парень из Уфы лишился крупной сумму денег и получил ненужный кредит из-за украденного телефона – и все потому что впустил в свой дом незнакомца. Подробности инцидента сообщил собственный источник «КП-Уфа».

Вечером 25 июля в отдел полиции с заявлением пришел 25-летний парень. Он рассказал, что ранним утром того же дня пустил к себе домой малознакомого человек по имени Руслан. Под каким предлогом это случилось, собеседник не уточнил. Оказавшись в квартире, злоумышленник украл у своей жертвы сотовый телефон, а затем скрылся восвояси.

Как выяснилось, добычей воришки оказался не столько сам гаджет, сколько данные в нем. Через телефон он смог списать с карты доверчивого парня порядка 110 тысяч рублей, а также взять на него кредит еще на 260 тысяч.

Прибывшие на место происшествия полицейские смогли найти отпечатки пальцев преступника. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU