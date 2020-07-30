Прихожанин лишился телефона в уборной уфимской мечети

30 Июль 2020 2020-07-30T18:41:22+03:00

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В Уфе у прихожанина городской мечети украли сотовый телефон. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

По данным собеседника, 60-летний мужчина обратился в полицию поздней ночью 24 июля. Он сообщил сотрудникам, что днем забыл телефон в общественном туалете мечети «Ихлас». Потерпевший спохватился только полчаса спустя. Он вернулся в уборную, но мобильника там уже не было. Дозвониться до своего же номера не получилось – абонент оказался недоступен.

По факту кражи отдел дознания возбудил уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU