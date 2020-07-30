2020-07-30T16:16:16+03:00
Общество

Аналитики выяснили, марки каких смартфонов в Уфе пользуются наибольшей популярностью

Жители башкирской столицы предпочитают бюджетные модели, но с хорошей камерой
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Наибольшее число респондентов заявили, что им важно иметь в телефоне хорошую камеруНаибольшее число респондентов заявили, что им важно иметь в телефоне хорошую камеруФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Аналитики выяснили, какие телефоны жители Уфы покупают чаще всего. Исследование провели AliExpress Россия и агентство ResearchMe.

Самыми популярными марками смартфонов оказались Xiaomi (их предпочитают 27% горожан), iPhone (25%) и Samsung (20%).

Если смотреть ценовой сегмент, то наибольшая доля жителей башкирской столицы – 46% – отдают предпочтение гаджетам стоимостью от 10 до 20 тысяч рублей. На втором месте по востребованности телефоны до 10 тысяч рублей – их покупают 30% населения Уфы. 11% пользуются смартфонами ценой в 20-30 тысяч рублей, 9% готовы потратить 40 тысяч рублей, а 4% – от 30 до 40 тысяч.

Самой главной функцией горожане считает камеру – она должна быть хорошей. Об этом заявили 61% опрошенных. Второе место по важности занял внушительный объем памяти – как можно больше места на гаджете хотят иметь 55%. 25% сообщили о необходимости двух слотов для сим-карт. Любопытно, но только 11% респондентов отметили, что их телефон должен просто звонить.

«На вопрос, смартфон какой марки хотелось бы приобрести в дальнейшем, 27% уфимцев ответили, что поменяли бы нынешний гаджет на Xiaomi, 25% – на iPhone и 20% – на Samsung», – заключили аналитики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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