Стало известно, сколько сотрудников РКБ имени Куватова переболели коронавирусом
190 сотрудников РКБ имени Куватова переболели коронавирусной инфекцией. Об этом со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщил председатель профсоюза больницы Руслан Кутушев. Он отметил, что речь идет о персонале в целом, а не только о медиках.
Часть работников главной республиканской больницы начали получать страховые выплаты из-за инфицирования COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей. На данный момент по 68,8 тысячи перечислено 39 сотрудникам.
Медики могут получить «коронавирусные» выплаты только при соблюдении нескольких условий:
– ковид должен быть подтверждён лабораторно;
– перенесенное медработником заболевание должно быть включено в перечень заболеваний, внесенных в постановление правительства России;
– заболевание повлекло временную нетрудоспособность медика;
– инфицирование произошло при исполнении служебных обязанностей.
Каждый случай инфицирования медработников рассматривает специальная комиссия. Если все вышеперечисленные факторы действительно подтвердились, данные передаются в Фонд социального страхования.
ИСТОЧНИК KP.RU
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