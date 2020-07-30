2020-07-30T15:22:39+03:00
Общество

Стало известно, сколько сотрудников РКБ имени Куватова переболели коронавирусом

Число инфицированных назвали в профсоюзе медиков
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Часть из перенесших заболевание медиков получила страховые выплатыЧасть из перенесших заболевание медиков получила страховые выплаты
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190 сотрудников РКБ имени Куватова переболели коронавирусной инфекцией. Об этом со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщил председатель профсоюза больницы Руслан Кутушев. Он отметил, что речь идет о персонале в целом, а не только о медиках.

Часть работников главной республиканской больницы начали получать страховые выплаты из-за инфицирования COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей. На данный момент по 68,8 тысячи перечислено 39 сотрудникам.

Медики могут получить «коронавирусные» выплаты только при соблюдении нескольких условий:

– ковид должен быть подтверждён лабораторно;

– перенесенное медработником заболевание должно быть включено в перечень заболеваний, внесенных в постановление правительства России;

– заболевание повлекло временную нетрудоспособность медика;

– инфицирование произошло при исполнении служебных обязанностей.

Каждый случай инфицирования медработников рассматривает специальная комиссия. Если все вышеперечисленные факторы действительно подтвердились, данные передаются в Фонд социального страхования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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