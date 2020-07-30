На ремонт дороги к пещере Шульган-Таш Башкирия готова выделить 55 млн рублей

30 Июль 2020 2020-07-30T14:07:36+03:00

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На подъездную дорогу к пещере Шульган-Таш Башкирия готова потратить 54,6 млн рублей. Администрация Бурзянского района объявила электронный аукцион по отбору подрядчика для укладки асфальта. Торги состоятся 10 августа. Начало работ запланировано на этот же месяц. Исполнителю нужно будет управиться до 1 ноября текущего года.

Большую часть денег на укладку асфальта на 5-километровом участке выделит республиканский бюджет. Речь идет об отрезке грунтовой дороги от трассы Старосубхангулово – Мраково до пещеры.

ИСТОЧНИК KP.RU