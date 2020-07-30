Радий Хабиров хочет, чтобы в Уфе появилась своя Красная площадь

30 Июль 2020 2020-07-30T13:22:12+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что власти намерены сделать обновленную Советскую площадь главной в Уфе и использовать ее по аналогии с Красной в Москве. Об этом руководитель республики заявил на своей странице в социальных сетях.

«Этот проект в череде других для меня один из самых важных, – написал Хабиров. – Здесь мы планируем проводить самые важные мероприятия, а люди смогут просто отдохнуть и погулять».

Он напомнил, что в центре площади будет установлен памятник Минигали Шаймуратову, «ведь именно отсюда наши воины под его командованием уходили на фронт». Реконструкция территории должна закончиться уже к концу 2020 года.

Напомним, ранее «КП-Уфа» сообщала, что капитальный ремонт Советской площади в Уфе обойдется в 240 млн рублей. Из-за реконструкции подрядчик вырубит 89 деревьев и посадит 95 новых.

ИСТОЧНИК KP.RU