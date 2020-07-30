МЧС Башкирии предупредило о резком ухудшении погоды

30 Июль 2020 2020-07-30T12:24:45+03:00

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Погода в конце рабочей недели в Башкирии преподнесет жителям неприятный сюрприз. Региональное МЧС опубликовало предупреждение.

По данным аварийного ведомства в ближайшие сутки – 30-31 июля – местами по республике прогнозируются ливни, град и шквалистое усиление ветра – до 18 метров в секунду.

В целом в Башкирии будет облачно, с прояснениями. Юго-западный, южный ветер в спокойном состоянии будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Температура воздуха ночью составит 14-19° (в горных районах похолодает до 9°), днем столбики термометров не поднимутся выше 31°

На автодорогах утром 31 июля может возникнуть туман, который сократит видимость до 500-1000 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU