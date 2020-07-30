Число зараженных коронавирусом жителей Башкирии перевалило за 6,7 тысячи
По состоянию на 30 июля коронавирусом в Башкирии заразилось 6711 жителей. Об этом пресс-служба администрации главы республики. За минувшие сутки инфекцию диагностировали у 36 человек.
По выздоровлению тем временем было снято с учета еще 60 пациентов (за все время – 60). На лечении остаются 1604 человека, большая их часть – 1409 – переносят болезнь в легкой форме дома, 195 – лежат в больницах.
Отметим, что за минувшие сутки, по данным информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19, в Башкирии от инфекции скончался еще один человек. Однако в республиканском Минздраве заявили, что это не так, число жертв коронавируса остается прежним – 22.
ИСТОЧНИК KP.RU
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