Власти Уфы пообещали за два года привести в порядок семь мест отдыха

30 Июль 2020 2020-07-30T10:49:50+03:00

В перечень вошли парки и пляжи

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Власти Уфы в ближайшие два года надеются привести в порядок семь мест отдыха. О конкретном списке стало известно 29 июля в ходе рабочей поездки мэра города Ульфата Мустафина по столичным паркам.

В перечень на реконструкцию и благоустройство вошли:

– парк Баланово;

– парк имени Ленина;

– сад культуры и отдыха имени Аксакова;

– пляж «Солнечный»;

– пляж озера Теплого;

– сквер «Птицы»;

– пешеходная улица Октябрьской Революции.

Сейчас в Уфе строится парк в микрорайоне «Южный». Его площадь составит порядка 2,7 тысячи «квадратов». Там появятся спортивные зоны, тренажеры, велодорожка, детские площадки и фонтан. Для озеленения территории были посажены 150 деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU