Власти Уфы пообещали за два года привести в порядок семь мест отдыха
Власти Уфы в ближайшие два года надеются привести в порядок семь мест отдыха. О конкретном списке стало известно 29 июля в ходе рабочей поездки мэра города Ульфата Мустафина по столичным паркам.
В перечень на реконструкцию и благоустройство вошли:
– парк Баланово;
– парк имени Ленина;
– сад культуры и отдыха имени Аксакова;
– пляж «Солнечный»;
– пляж озера Теплого;
– сквер «Птицы»;
– пешеходная улица Октябрьской Революции.
Сейчас в Уфе строится парк в микрорайоне «Южный». Его площадь составит порядка 2,7 тысячи «квадратов». Там появятся спортивные зоны, тренажеры, велодорожка, детские площадки и фонтан. Для озеленения территории были посажены 150 деревьев.
ИСТОЧНИК KP.RU