В уфимском аэропорту прошло первое массовое тестирование на коронавирус
В уфимском аэропорту пробы на коронавирус были взяты у 202 пассажиров рейса из Сочи. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила пресс-секретарь воздушной гавани Татьяна Ризван.
«Рейс EO-146 Pegas Fly Сочи - Уфа, на борту 202 пассажира. Массовый забор проб на коронавирус. И нет, этого не будет на каждом рейсе, это будет выборочно и в аэропорту, и на вокзалах. Станет ли мера постоянной, будут решать на основании результатов анализов», – написала Ризван 28 июля.
Напомним, башкирский оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции на днях принял решение тестировать на COVID-19 всех, кто прибыл из южных курортов. Мера была введена в связи с тем, что в популярных местах отдыха наблюдается большое скопление отдыхающих, которые не соблюдают социальную дистанцию и масочный режим. Власти республики опасаются, что вернувшиеся туристы могут стать причиной возникновения новых очагов инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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