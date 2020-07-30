2020-07-30T09:19:47+03:00
Общество

В уфимском аэропорту прошло первое массовое тестирование на коронавирус

Пробы были взяты у туристов, прилетевших из Сочи
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: facebook.com/tanya.rizvanфото: facebook.com/tanya.rizvan
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В уфимском аэропорту пробы на коронавирус были взяты у 202 пассажиров рейса из Сочи. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила пресс-секретарь воздушной гавани Татьяна Ризван.

«Рейс EO-146 Pegas Fly Сочи - Уфа, на борту 202 пассажира. Массовый забор проб на коронавирус. И нет, этого не будет на каждом рейсе, это будет выборочно и в аэропорту, и на вокзалах. Станет ли мера постоянной, будут решать на основании результатов анализов», – написала Ризван 28 июля.

Напомним, башкирский оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции на днях принял решение тестировать на COVID-19 всех, кто прибыл из южных курортов. Мера была введена в связи с тем, что в популярных местах отдыха наблюдается большое скопление отдыхающих, которые не соблюдают социальную дистанцию и масочный режим. Власти республики опасаются, что вернувшиеся туристы могут стать причиной возникновения новых очагов инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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