2020-07-30T08:49:56+03:00
Общество

В Башкирии режим ЧС будут объявлять по новым правилам

Ситуацию прокомментировал Константин Толкачев
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии режим ЧС будут объявлять по новым правиламВ Башкирии режим ЧС будут объявлять по новым правиламФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Депутаты Башкирии внесли изменения о закон о введении в регионе режима ЧС.

По всей видимости, изменения связаны с возможностью распространения коронавирусной инфекции на территории республики. Согласно новым правилам, правительство республики сможет вводить режим ЧС не только при катастрофах, авариях или опасных природных явлениях, но и при распространении опасного заболевания, сообщает портал «Ufatime».

Спикер Курултая Константин Толкачев также подчеркнул, что поправки произвели из-за ситуации с COVID-19. Он рассказал, что для сохранения здоровья жителей республики были приняты «беспрецедентные меры», но действовать руководству региона пришлось по ситуации. Ранее в законах Башкирии не были предусмотрены подобные ситуации, поэтому народные избранники и пересмотрели закон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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