2020-07-30T08:03:06+03:00
Спорт

Массовый забег спортсменов в Уфе перенесли в онлайн формат

Об этом заявили на страницах в соцсетях организаторы
Павел КРАЙНОВ
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Фото: организаторы Забег.РФФото: организаторы Забег.РФ
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В предстоящее воскресенье, 2 августа, в Уфе должен был состояться массовый старт любителей бега – Забег.РФ. Как заявили в своих социальных сетях организаторы забега, из-за «нестабильной эпидемиологической обстановки и рекомендаций Роспотребнадзора» мероприятие перенесли в онлайн формат. Участникам предлагают пробежать дистанцию в любом удобном для них месте, избегая массового скопления и с соблюдением социальной дистанции.

Как известно, Забег.РФ – мероприятие не бесплатное. При покупке билета на массовый старт каждому участнику положен стартовый пакет, куда входят, в том числе, футболка и стартовый номер. Получить их бегуны могут в Конгресс-холле с 12:00 до 20:00 31 июля и 1 августа с 10:00 до 18:00. При себе нужно иметь билет на Забег.РФ и паспорт.

- Просим тебя быть в маске, а еще мы будем измерять температуру на входе, - обратились к участникам организаторы. 2 августа выходи на старт в любом удобном месте, не создавая толпы и соблюдая социальную дистанцию. Обязательно зафиксируй пробежку с помощью бегового приложения на часах или телефоне, - пишут организаторы.

Забрать свою награду можно 2 августа с 9:00 до 14:00. Нужно показать свой стартовый номер и скриншот пробежки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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