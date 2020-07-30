2020-07-29T19:21:18+03:00
Общество

Минобр Башкирии огласил результаты ЕГЭ по химии и обществознанию

В сумме по обоим предметам у республики 34 стобалльника
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии 100 баллов по обществознанию получил только один выпускникВ Башкирии 100 баллов по обществознанию получил только один выпускникФото: Алексей БУЛАТОВ
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Министерство образования Башкирии огласило результаты ЕГЭ по химии и обществознанию среди выпускников республики.

Экзамен по химии в 2020 году сдавали 3444 человека. Испытание прошло 16 июля. По его итогам 33 выпускника набрали 100 баллов, 499 – от 81 и выше. Средний тестовый балл составил 56,6.

ЕГЭ по обществознанию состоялось в тот же день, его решились сдавать 5912 человек. Только один обучающийся смог набрать максимальное количество баллов. 485 участников достигли результата в 81 балл и выше.

По итогам девяти экзаменов у Башкирии 114 стобалльников:

– по обществознанию – 1.

– по литературе – 3;

– по географии – 7;

– по профильной математике – 8;

– по истории – 8;

– по информатике – 10;

– по физике – 19;

– по русскому языку – 25;

– по химии – 33.

ИСТОЧНИК KP.RU

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