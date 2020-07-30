Минобр Башкирии огласил результаты ЕГЭ по химии и обществознанию
Министерство образования Башкирии огласило результаты ЕГЭ по химии и обществознанию среди выпускников республики.
Экзамен по химии в 2020 году сдавали 3444 человека. Испытание прошло 16 июля. По его итогам 33 выпускника набрали 100 баллов, 499 – от 81 и выше. Средний тестовый балл составил 56,6.
ЕГЭ по обществознанию состоялось в тот же день, его решились сдавать 5912 человек. Только один обучающийся смог набрать максимальное количество баллов. 485 участников достигли результата в 81 балл и выше.
По итогам девяти экзаменов у Башкирии 114 стобалльников:
– по обществознанию – 1.
– по литературе – 3;
– по географии – 7;
– по профильной математике – 8;
– по истории – 8;
– по информатике – 10;
– по физике – 19;
– по русскому языку – 25;
– по химии – 33.
ИСТОЧНИК KP.RU