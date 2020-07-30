Уфимский роддом открылся после дезинфекции

фото: администрация Уфы

Родильный дом №3 в Уфе открылся после плановой дезинфекции. Медучреждение начало работу в обычном режиме 21 июля. Как и в других лечебных организациях, там действуют меры предосторожности, связанные с пандемией коронавируса.

«Изменились условия приема рожениц. При плановой госпитализации обязательно наличие анализа ПЦР на COVID-19 с отрицательным результатом. Дата анализа должна быть не ранее 7 дней до даты госпитализации», – сообщили в пресс-службе администрации города.

В мэрии добавили, что спустя неделю после открытия из роддома выписалось более 35 малышей.