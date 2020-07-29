В Магнитогорске жительница Башкирии попалась на краже трусиков из магазина

29 Июль 2020 2020-07-29T19:08:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Росгвардии в городе Магнитогорске задержали жительницу Башкирии, которая пыталась украсть из магазина трусы. Женщина пронесла мимо кассы 24 комплекта нижнего белья общей стоимостью более 3,5 тысячи рублей. Об этом со ссылкой на силовое ведомство сообщают коллеги из «КП-Челябинск».

Инцидент произошел 28 июля. Посетительница магазина положила трусы и колготки в сумочку и пошла к выходу. Заприметивший воровку охранник нажал на тревожную кнопку. Росгвардейцы приехали на вызов и задержали подозреваемую. Ее передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU