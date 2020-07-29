2020-07-29T19:08:18+03:00
Общество

В Магнитогорске жительница Башкирии попалась на краже трусиков из магазина

Женщина пронесла мимо кассы 24 комплекта
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Женщина вынесла нижнего белья на 3,5 тысячи рублейЖенщина вынесла нижнего белья на 3,5 тысячи рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сотрудники Росгвардии в городе Магнитогорске задержали жительницу Башкирии, которая пыталась украсть из магазина трусы. Женщина пронесла мимо кассы 24 комплекта нижнего белья общей стоимостью более 3,5 тысячи рублей. Об этом со ссылкой на силовое ведомство сообщают коллеги из «КП-Челябинск».

Инцидент произошел 28 июля. Посетительница магазина положила трусы и колготки в сумочку и пошла к выходу. Заприметивший воровку охранник нажал на тревожную кнопку. Росгвардейцы приехали на вызов и задержали подозреваемую. Ее передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Магнитогорске жительница Башкирии попалась на краже трусиков из магазина
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