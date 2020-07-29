Таксиста-автохама из Уфы наказали унитазом

29 Июль 2020 2020-07-29T19:58:55+03:00

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В Уфе таксисту-автохаму установили унитаз на капот автомобиля.

Необычный случай произошел в уфимском микрорайоне Черниковка. Фотографию с места выложили в соцсети, и ее тут же начали репостить в различных сообществах. На снимке стоит автомобиль, обклеенный логотипами популярного сервиса такси. На капоте машины аккуратно установили унитаз.

Если посмотреть на кадры панорамной съемки двора, то можно понять, что водитель припарковал свой автомобиль прямо перед входом в подъезд. Суровые, но справедливые, жители дома по улице Кольцевой не стали терпеть такого отношения и наказали таксиста необычным образом.

ИСТОЧНИК KP.RU