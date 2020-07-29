«Там просто ужас»: вице-премьер Башкирии – о центрах для детей с ОВЗ

29 Июль 2020 2020-07-29T16:10:36+03:00

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Вице-премьер Башкирии назвал «ужасными» условия в центрах для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые сейчас есть у республики. Об этом чиновник написал на своей странице в фейсбуке после совещания о строительстве нового учреждения в городе Сибае, которое власти нарекли новым «Артеком».

«Этот многофункциональный детский центр, где будут учиться ребятишки, имеющие различного рода проблемы со здоровьем, очень важен для нашего Зауралья. Там таких детей более трёх тысяч», – написал Назаров.

Он добавил, что условия, в который сейчас находятся особенные дети, «далеки от идеальных»: «им приходится ютиться в центрах, построенных лет по 50-70 назад». Там нет теплой воды, прохудились и протекают крыши.

«Если называть вещи своими именами, то там просто ужас», – резюмировал вице-премьер.

Новый центр, убежден Назаров, будет «очень комфортным и приятным с точки зрения эстетики». При его строительстве будут использоваться только местные материалы. Таким образом власти надеются поддержать экономику региона. По мнению чиновника, составляющие «по-настоящему эффективной экономики» – это когда «экономические эффекты совмещаются с социальными».

ИСТОЧНИК KP.RU