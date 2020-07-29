Экономисты Нацбанка подсчитали «индекс зур-бэлеша» для жителей Башкирии

29 Июль 2020 2020-07-29T14:53:49+03:00

Ингредиенты для зур-бэлеша в этом году обойдутся дороже, чем в прошлом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Экономисты отделения Нацбанка по Башкирии подсчитали «индекс зур-бэлеша» для жителей республики. В преддверии Курбан-байрама они выяснили, сколько денег придется потратить на блюдо национальной башкирской кухни и сопоставили цены на ингредиенты текущего и прошлого годов. Эксперты использовали классический рецепт из книги повара Индусы Арслановой. Он включает в себя:

– говядину (1 кг);

– лук (200 гр.);

– картофель (1,5 кг.);

– муку (650 гр.);

– яйцо (одно);

– молоко (200 мл.);

– сливочное масло (200 гр.);

– приправы.

Расчеты показали, что в среднем приготовление зур-бэлеша на 10 человек обойдется в 667 рублей. Это на 28 рублей больше, чем годом ранее. «Индекс зур-бэлеша» составил 4,4%

Сильнее всего подорожали сливочное масло и яйца. Причиной этого экономисты назвали «устойчивый спрос и рост издержек производителей на приобретение кормов и оборудования». Выросла в цене и говядина, «но не так сильно». В то же время лук подешевел «в связи с более ранним поступлением нового урожая».

ИСТОЧНИК KP.RU