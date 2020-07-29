Экономисты Нацбанка подсчитали «индекс зур-бэлеша» для жителей Башкирии
Экономисты отделения Нацбанка по Башкирии подсчитали «индекс зур-бэлеша» для жителей республики. В преддверии Курбан-байрама они выяснили, сколько денег придется потратить на блюдо национальной башкирской кухни и сопоставили цены на ингредиенты текущего и прошлого годов. Эксперты использовали классический рецепт из книги повара Индусы Арслановой. Он включает в себя:
– говядину (1 кг);
– лук (200 гр.);
– картофель (1,5 кг.);
– муку (650 гр.);
– яйцо (одно);
– молоко (200 мл.);
– сливочное масло (200 гр.);
– приправы.
Расчеты показали, что в среднем приготовление зур-бэлеша на 10 человек обойдется в 667 рублей. Это на 28 рублей больше, чем годом ранее. «Индекс зур-бэлеша» составил 4,4%
Сильнее всего подорожали сливочное масло и яйца. Причиной этого экономисты назвали «устойчивый спрос и рост издержек производителей на приобретение кормов и оборудования». Выросла в цене и говядина, «но не так сильно». В то же время лук подешевел «в связи с более ранним поступлением нового урожая».
ИСТОЧНИК KP.RU