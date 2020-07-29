«Не можем зацепиться»: волонтеры рассказали о поисках бесследно пропавшей в Башкирии матери четверых детей

29 Июль 2020 2020-07-29T17:32:40+03:00

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Почти месяц прошел со дня бесследной пропажи матери четверых детей из Стерлитамака Алены Крыжановской. 1 июля 2020 года 43-летняя женщина ушла из дома и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно. Родные некоторое время надеялись на ее возвращение, но впоследствии обратились в полицию и к волонтерам. Сейчас поисками Алены активно занимаются поисковики добровольцы отряда «Отклик».

Ранее «КП-Уфа» писала о том, что женщина пропадает не в первый раз. Дома ее ждут трое несовершеннолетних детей 14,13 и 8 лет. Есть у женщины и старшая, 25-летняя дочь.

В беседе с «КП-Уфа» волонтеры рассказали о ходе поисков Алены Крыжановской. По словам добровольцев поискового отряда «Отклик», они постоянно выезжают на ее поиски, но пока это не дает никаких результатов. И никаких зацепок пока нет.

- Не можем зацепиться, - сетует волонтер.

Всех, кто мог видеть Алену Крыжановскую, просят позвонить по телефону: 89871060601 или 02.

Приметы Алены Крыжановской: рост 170 см, худощавого телосложения. Светлые волосы и светлые глаза.

ИСТОЧНИК KP.RU