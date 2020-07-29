2020-07-29T14:34:37+03:00
Происшествия

Последствия кровавой поножовщины посреди дня в Башкирии попали на видео

Полицейские задержали двоих подозреваемых [видео]
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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В башкирском городе Стерлитамаке двое мужчин устроили кровавую поножовщину посреди дня. Они ранили двоих горожан возле подъезда панельного дома. Видео с последствиями нападения было опубликовано в социальной сети.

На записи можно заметить пострадавших. У одного большое кровавое пятно на футболке и разбита голова – судя по голосам за кадром, его ударили кирпичом. Второй потерпевший лежит практически в бессознательном состоянии. У него изрезаны ноги, а штаны залиты кровью. В какой-то момент к раненым мужчинам подходят медики. Они кладут на носилки второго и переносят его в машину «скорой».

Как передали корреспонденту «КП-Уфа» в МВД Башкирии, двоих подозреваемых в нападении удалось задержать по горячим следам. Конфликт, говорят полицейские, произошел на бытовой почве. Потерпевшие распивали алкоголь в подъезде, в то время как нападавшие проходили мимо. Слово-за слово, и между горожанами возникла потасовка, которая и привела к поножовщине. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Последствия поножовщины в Стерлитамаке // 29.07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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