2020-07-29T14:08:41+03:00
Общество

«А там точно фитнес?»: жительнице Башкирии не дают спать шумные спортсмены

Девушка записала видео и выложила в сеть
Рустем АХУНОВ
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Жительнице Башкирии не дают спать шумные спортсменыЖительнице Башкирии не дают спать шумные спортсменыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительница Салавата Динара Г. пожаловалась на спортивный клуб, в котором проходят слишком шумные занятия.

По словам девушки, слишком шумный фитнес клуб располагается в Салавате на улице Бочкарева. По утрам там начинаются групповые занятия, которые мешают спать жителям соседних домов – тренер включает громкую музыку и кричит на своих подопечных.

- От истошных криков тренера по утрам аж вздрагивает ребенок. А руководителю наплевать, не раз просила закрывать хотя бы окна ,убавлять музыку, абсолютный игнор, - жалуется горожанка.

Крики, надо сказать, действительно очень громкие. Женщина-тренер очень громко отдает команды спортсменам и эмоционально руководит процессом тренировки.

- А там точно фитнес? – пишет местный житель Салават С.

В администрации города девушке посоветовали обратиться в полицию.

Слишком громкий фитнес клуб в Салавате // 29.7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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