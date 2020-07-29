«А там точно фитнес?»: жительнице Башкирии не дают спать шумные спортсмены
Жительница Салавата Динара Г. пожаловалась на спортивный клуб, в котором проходят слишком шумные занятия.
По словам девушки, слишком шумный фитнес клуб располагается в Салавате на улице Бочкарева. По утрам там начинаются групповые занятия, которые мешают спать жителям соседних домов – тренер включает громкую музыку и кричит на своих подопечных.
- От истошных криков тренера по утрам аж вздрагивает ребенок. А руководителю наплевать, не раз просила закрывать хотя бы окна ,убавлять музыку, абсолютный игнор, - жалуется горожанка.
Крики, надо сказать, действительно очень громкие. Женщина-тренер очень громко отдает команды спортсменам и эмоционально руководит процессом тренировки.
- А там точно фитнес? – пишет местный житель Салават С.
В администрации города девушке посоветовали обратиться в полицию.
Слишком громкий фитнес клуб в Салавате // 29.7.
ИСТОЧНИК KP.RU