2020-07-29T13:09:28+03:00
Происшествия

Уфимского журналиста возле редакции избили три человека

Полицейские поймали двоих хулиганов. Ими оказалась супружеская пара
Владислав КАЗАНЦЕВ
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На журналиста напали прямо возле редакцииНа журналиста напали прямо возле редакцииФото: Рустем АХУНОВ
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На корреспондента уфимских «Аргументов и Фактов» Игоря Егорова совершено нападение возле редакции. Его избили три человека, среди которых была супружеская пара. Об инциденте сообщила его коллега Наталья Кузнецова.

«Я думала, что 90-е давно ушли, но порядка на улицах Уфы не прибавилось! Сегодня в районе девяти утра на корреспондента АиФ-Уфа Игоря Егорова прямо около офиса [улица Дорофеева, 3/1] напали какие-то то ли алкаши, то ли бомжи. В светлое время суток! В центре города! Камеры вокруг! Полиция на месте, посмотрим, разберутся ли», – написала журналистка на своих страницах в социальных сетях.

Позже она добавила, что среди троих нападавших была молодая семейная пара. Супругов уже задержали полицейские. В материале «АиФа» уточняется, что третьего хулигана пока найти не удалось. Потасовка началась с того, что компания грубо обратилась к журналисту, после чего женщина ударила его в глаз и разбила очки. Пока ее спутники продолжали избивать корреспондента, она сняла с его руки часы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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