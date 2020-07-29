Минздрав Башкирии рассказал, кому предназначаются бесплатные вакцины от пневмонии

29 Июль 2020 2020-07-29T12:20:48+03:00

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Бесплатно вакцинировать от пневмококковой инфекции в Башкирии будут младенцев и пожилых людей. Об этом стало известно на брифинге Минздрава по коронавирусу.

«В этом году более 43 тысяч детей и 50 тысяч взрослых будет привито. Вакцина предназначена для более уязвимых категорий населения: это дети первого года жизни и лица старше 60 лет. На это выделены средства регионального и федерального бюджета. Не предусмотрена бесплатная вакцинация для жителей трудоспособного населения», – пояснила замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова.

Она добавила, что по поводу вакцинирования нужно обращаться в поликлинику по месту жительства. Прививать не будут тех, у кого есть острые или обостренные хронические заболевания. Также нежелательно проходить процедуру людям, перенесшим трансплантацию. Показания и противопоказания будет устанавливать доктор.

ИСТОЧНИК KP.RU