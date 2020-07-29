Вице-мэр Уфы Салават Хусаинов сложил полномочия

29 Июль 2020 2020-07-29T12:01:48+03:00

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Сегодня, 29 июля, стало известно, что вице-мэр Уфы Салават Хусаинов стал кандидатом в депутаты Курултая Башкирии. Центризбирком зарегистрировал его в качестве претендента на кресло депутата от «Единой России» по Новиковскому избирательному округу в Уфе. Это означает, что Хусаинов обязан взять отпуск и сложить полномочия заместителя сити-менеджера башкирской столицы.

В пресс-службе уфимской мэрии пояснили, что такая процедура предусмотрена избирательным законодательством. Отпуск Салавата Хусаинова продлится до подведения итогов голосования. В случае, если его изберут депутатом Курултая, то он официально подаст в отставку.

Напомним, в этом году в Единый день голосования пройдут дополнительные выборы депутатов Курултая. На два вакантных места претендуют 12 человек. Выборы пройдут по двум одномандатным округам – Металлургическому, что в Белорецке, и по Новиковскому в Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU