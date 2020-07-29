В Башкирии коронавирус подтвердился у 6675 человек

29 Июль 2020 2020-07-29T09:46:06+03:00

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В Башкирии с начала пандемии подтвердилось 6675 случаев коронавирусной инфекции. Прирост зараженных за минувшие сутки составил 35 человек. Об этом сегодня, 29 июля, сообщили в пресс-службе администрации главы республики.

За последние 24 часа по выздоровлению было снято с учета 77 жителей. Общее число вылечившихся от COVID-19 достигло отметки в пять тысяч человек, а конкретно – 5025 (+77 за сутки).

На лечении остаются 1628 человек, 205 из них лежат в стационарах, а 1423 справляются с болезнью дома, потому переносят инфекцию в легкой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU