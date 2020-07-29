Еще в двух больницах Уфы введен карантин по коронавирусу

29 Июль 2020 2020-07-29T07:57:33+03:00

Ограничительные мероприятия теперь действуют в четырех лечебных организациях

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Список башкирских медучреждений, в которых введен частичный карантин по коронавирусу, увеличился вдвое. Добавились сразу несколько отделений детской клинической больницы и одно – больницы скорой помощи. По данным Роспотребнадзора республики, ограничительные мероприятия теперь действуют в четырех лечебных организациях:

– Республиканском клиническом противотуберкулезном диспансере (карантин введен в отделении реанимации и операционном блоке с 17 июля);

– Верхне-Татышлинской ЦРБ (в терапевтическом отделении с 17 июля);

– Республиканской детской клинической больнице (в пульмонологическом, травматологическом, педиатрическом отделениях, а также в травмпункте с 20 июля);

– Больнице скорой медицинской помощи города Уфы (в урологическом отделении с 27 июля).

Напомним, по состоянию на утро 29 июля в Башкирии подтверждено 6640 случаев коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU