2020-07-28T21:18:44+03:00
Экономика

Число безработных в Башкирии достигло 100 тысяч человек

Официальные данные представили в министерстве труда
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Накануне в министерстве семьи и труда Башкирии сообщили, что количество официально зарегистрированных безработных в республике достигло 100 тысяч человек. Большинство из них проживают в Уфе – 30 тысяч человек. При этом, на данный момент имеются почти 40 тысяч активных вакансий по всей республике.

В минтруда республики отмечают, что размеры зарплаты на существующих вакантных местах разнится от 25 до 50 тысяч рублей. Так, например, работодатели в регионе предлагают водителям ежемесячную плату в 29 тысяч рублей. Каменщикам предлагают зарплату около 48 тысяч рублей в месяц, монтажнику – 34 тысячи, а плотнику и вовсе 51 тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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