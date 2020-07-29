В Уфе во время Курбан-байрама запретили продавать и готовить мясо

29 Июль 2020 2020-07-28T21:09:59+03:00

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В минувший вторник, 28 июля, во время очередного оперативного совещания в уфимской мэрии заместитель главы города Рустем Газизов заявил, что на площадках для жертвоприношений во время празднования Курбан-байрама не будут продавать мясо. Он подчеркнул, что там не будут и готовить традиционные угощения. Естественно, чтобы оградить верующих, ведь коронавирус никуда не исчез.

В уфимской мэрии подтвердили ранее озвученную информацию о формате праздничных богослужений в честь большого праздника. Они пройдут в 21 мечети башкирской столицы. Там будут соблюдать все необходимые меры предосторожности для защиты от коронавируса: ограничат количество участников до 100 человек, выделят каждому четыре квадратных метра, соблюдая таким образом социальную дистанцию. На входе в мечети будут измерять температуру, а волонтеры будут раздавать маски.

На площадках для забоя скота будут соблюдать такие же строгие правила – организаторы нанесут разметки для соблюдения дистанции и запретят приготовления традиционного угощения и продажу мяса.

Забой скота будет проводится на двух площадках – в поселке Зинино на улице Пригородная, 55 и на Северном автовокзале, на улице Кемеровская, 82. В день Курбан-байрам в жертву принесут две тысячи животных.

ИСТОЧНИК KP.RU