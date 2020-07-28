2020-07-28T20:28:49+03:00
Коронавирус Covid-19

В Минздраве Башкирии озвучили число медработников, подхвативших коронавирус

С начала пандемии счет заболевших идет на сотни
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Андрей АБРАМОВ
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В минздраве Башкирии озвучили число медиков, заразившихся коронавирусом за все время пандемии. По данным министерства, с марта 2020 года COVID-19 подтвердился у 868 людей в белых халатах.

Также в минздраве республики отметили, что не могут сказать, сколько медиков заражены коронавирусом на данный момент. В пресс-службе пояснили, что «Это динамика всегда. Одни уходят на больничный, другие приходят с него».

Напомним, когда новая коронавирусная инфекция стала стремительно распространяться по миру, в России появился особый «Список памяти медработников, погибших во время пандемии». На сегодняшний день в нем значатся шестеро медиков из Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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