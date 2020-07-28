В Башкирии на трассе столкнулись фура и пассажирский автобус: два человека погибли, четверо пострадали

28 Июль 2020 2020-07-28T18:32:58+03:00

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Сегодня вечером, 28 июля, на 14 километре трассы Кропачево-Месягутово-Ачит произошло жуткое ДТП. По предварительной информации, вблизи деревни Юнусово, что в Салаватском районе Башкирии, столкнулись микроавтобус «Ford» и фура «Man». Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, в салоне пассажирского автобуса находились 17 человек. Две пассажирки скончались на месте происшествия. В региональном МЧС «КП-Уфа» сообщили, что еще четверых пассажиров везут в ЦРБ Салаватского района в Малоязе.

Сейчас на месте аварии работают экстренные службы, сотрудники дорожной полиции выясняют причины ДТП. По предварительной версии, микроавтобус столкнулся с полуприцепом фуры, движущейся по встречной полосе. На данный момент известно, что «Ford» после удара остался на колесах. Водители автобуса и большегруза травм не получили.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии

По данным МЧС по Башкирии, микроавтобус с 16 пассажирами, среди которых был один ребенок, ехал по маршруту санаторий Янган-тау – Уфа.

В свою очередь, в пресс-службе ГИБДД по Башкирии уточняют, что столкновение произошло на повороте со спуском. Дорога была мокрая из-за дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU