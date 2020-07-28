2020-07-28T18:08:48+03:00
Общество

В Башкирии ожидается резкий перепад температур и сильный туман

По республике местами прогнозируются дожди и грозы
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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В ближайшие дни в Башкирии синоптики прогнозируют резкий перепад температур. В ночное время суток столбики термометров будут опускаться до аномальных для конца июля +6, +7 градусов, а днем в регион вернется жара до +33 градусов Цельсия.

По данным метеорологов, уже в ночь на среду, 29 июля, температура воздуха опустится местами до +6, а где-то до +16 . Утром на Башкирию опустится туман, видимость на дорогах составит всего 500 метров и менее. Днем воздух прогреется до +22, +27 .

В предстоящий четверг, 30 июля, прогнозируются дожди и грозы. Ночью столбики термометров покажут от +7 до +17 . Днем ожидается порывистый ветер, воздух местами прогреется до +33 , а в некоторых районах всего до +23 градусов Цельсия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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