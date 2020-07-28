2020-07-28T16:54:53+03:00
Общество

Башкирия будет тестировать на коронавирус всех, кто прибыл из южных курортов

Такое решение принял оперативный штаб
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Тестировать туристов будут по прибытии в аэропортТестировать туристов будут по прибытии в аэропорт
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В Башкирии всех, кто прибыл с южных курортов России, будут тестировать на коронавирус. Такое решение принял региональный оперативный штаб, сообщает "Башинформ".

Туристов будут проверять на COVID-19 по прибытии в аэропорты, авто- и железнодорожные вокзалы. Тех, кто путешествовал на машине, протестируют на дому.

Новая мера была введена в связи с тем, что на курортах наблюдается большое скопление отдыхающих, которые не соблюдают социальную дистанцию и не носят маски. Кроме того, в ряде городов и районов на юге России возникли очаги COVID-19. В обязательном порядке будут проверять тех, кто вернулся с отдыха на Курортах Краснодарского края и Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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