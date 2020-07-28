В Башкирии мужчина застал в постели возлюбленную со своим родным братом и зарезал со злости четверых людей

28 Июль 2020 2020-07-28T15:32:35+03:00

Разгневанный мужчина вытащил нож и нанес удары всем, кто находился дома, и покинул его.

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В Благоварском районе Башкирии задержан подозреваемый в убийстве двух человек и покушении на убийство еще двоих.

Как рассказали в МВД Башкирии, кровавая баня произошла 20 июля утром в деревне Алексеевка. В одном из домов деревни пять человек устроили посиделки с алкоголем. За столом собрались 34-летний мужчина, предполагаемый виновник, его 45-летняя сожительница, 39-летний брат подозреваемого, 66-летняя мать сожительницы и 52-летняя соседка. В какой-то момент мужчина решил покинуть бурное веселье и ушел к себе домой. Однако через некоторое время вернулся. То, что он увидел, привело его в ярость – в постели он обнаружил свою возлюбленную с родным братом. Разгневанный мужчина вытащил нож и нанес удары всем, кто находился дома, и покинул его.

Родной брат злоумышленника и мать сожительницы получили смертельные ранения и скончались на месте. Сожительница и соседка доставлены в больницу. Сам убийца попытался скрыться, но был задержан на трассе, когда он пытался уехать в Уфу. Отметим, что мужчина был ранее судим.

В следкоме сообщили, что назначен комплекс судебных экспертиз, с подозреваемым проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение. Он взят под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU