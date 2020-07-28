2020-07-28T15:22:37+03:00
Происшествия

Жительнице Башкирии в больнице сообщили, что ее парализованный отец «выписан и ушел домой»

На самом деле пожилой мужчина скончался
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В госпитале башкирского города Салавата скончался 66-летний парализованный мужчина. Его едва не похоронили как невостребованного, а родственникам сообщили, что он выписался и ушел домой. О ситуации рассказала дочь погибшего. По ее словам, пенсионера госпитализировали с признаками пневмонии после прохождения компьютерной томографии 2 июня текущего года.

«Отягчающим фактором послужило наличие у него инвалидности 1 группы. При оформлении документов в госпитале сотрудник приема записал в качестве контактного телефона мобильный номер моей мамы. Собственного мобильного телефона у папы с собой не было, и отсутствовала физическая возможность для пользования им (он не мог двигаться и с трудом говорил)», – рассказывает дочь мужчины.

Телефон для связи с госпиталем родственникам не предоставили. Медики пообещали позвонить, если состояние пациента ухудшится. До 17 июня никаких звонков не было. Семья пожилого пациента пыталась выйти на связь с больницей «всеми возможными способами», но безуспешно.

«Трудности также возникли по причине нахождения нас с мамой на самоизоляции дома с запретом на выход, так как у меня был диагностирован COVID-19. 17 июня утром нам удалось узнать еще один контактный телефон госпиталя, по которому мы смогли дозвониться. Сначала сказали, что он выписан и ушел домой (инвалид 1 группы, без ноги и парализованный!). Затем, после длительных разбирательств, мне сообщили о смерти папы (это случилось еще 8 июня 2020 года!) и что он был отправлен в морг Уфы», – продолжает историю родственница погибшего

По ее словам, пенсионера могли захоронить в общей могиле, так как прошло 10 дней с его смерти. По прошествии этого срока тела считаются невостребованными. Сейчас женщина ищет справедливости в правоохранительных органах. В Минздраве ей сообщили о начале проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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