В Уфе охранявшая стройку женщина упала на арматуру и проткнула ногу

28 Июль 2020 2020-07-28T13:06:03+03:00

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В Уфе женщина-сторож во время обхода охраняемой стройки упала на арматуру. Прут проткнул ей ногу. О несчастном случае рассказали в Управлении гражданской защиты города.

Все произошло вчера, 27 июля, на стройплощадке, расположенной на улице Шумавцова. Женщина споткнулась и при падении нарвалась на торчащую из земли арматуру. После случившегося ей вызвали «скорую» и спасателей. По прибытии на место происшествия врач вколол несчастной обезболивающее и зафиксировал прут, проткнувший ей правую ногу.

фото: УГЗ Уфы

«Спасатели при помощи угловой шлифовальной машины аккуратно разрезали металлический прут, переложили уфимку 1974 года рождения на носилки и транспортировали до автомобиля скорой помощи», – рассказали в УГЗ.

Известно, что пострадавшую доставили в одну из городских клинических больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU