В Уфе охранявшая стройку женщина упала на арматуру и проткнула ногу
В Уфе женщина-сторож во время обхода охраняемой стройки упала на арматуру. Прут проткнул ей ногу. О несчастном случае рассказали в Управлении гражданской защиты города.
Все произошло вчера, 27 июля, на стройплощадке, расположенной на улице Шумавцова. Женщина споткнулась и при падении нарвалась на торчащую из земли арматуру. После случившегося ей вызвали «скорую» и спасателей. По прибытии на место происшествия врач вколол несчастной обезболивающее и зафиксировал прут, проткнувший ей правую ногу.
фото: УГЗ Уфы
«Спасатели при помощи угловой шлифовальной машины аккуратно разрезали металлический прут, переложили уфимку 1974 года рождения на носилки и транспортировали до автомобиля скорой помощи», – рассказали в УГЗ.
Известно, что пострадавшую доставили в одну из городских клинических больниц.
ИСТОЧНИК KP.RU