2020-07-28T12:32:27+03:00
Общество

Сотрудник скорой помощи из Башкирии показал, в каких условиях отдыхают медики

В неблагоустроенном помещении расположены в ряд пять кроватей, стол и холодильник [видео]
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Сотрудник скорой помощи из башкирского города Благовещенска показал, в каких условиях приходится отдыхать бригаде медиков. Работник заснял на камеру «комнату отдыха водителей» на пять человек. В неблагоустроенном помещении расположены кровати, стол и холодильник. Именно здесь сотрудники должны отдыхать после тяжелого вызова.

«Красивая, да? – саркастично спрашивает мужчина за кадром – Посуда практически на полу хранится. Вот это спецслужба, ребята. Вместо того, чтобы благоустроить, вот так все это происходит. Красота».

Корреспонденту «КП-Уфа» водитель «скорой» сообщил, что сегодня, 28 июля, он «в очередной раз» обратился в башкирскую прокуратуру с просьбой помочь.

«Это не только водителей касается, но и фельдшеров, – признается медицинский работник. – Приходя на работу, я не должен думать, какие у меня условия – мне нужно людям помогать. Я должен прийти и делать свою работу и не думать о ней: где я буду кушать и где я буду отдыхать после тяжелого вызова».

Водитель «скорой» добавил, что необустроенное место отдыха – это лишь часть проблем, с которой сталкиваются работники благовещенской СМП. В период пандемии коронавируса местная центральная районной больница закрыта, и медикам «неотложки» приходится перевозить всех больных в Уфу – «начиная с 13-й больницы и заканчивая Зеленой Рощей». Мужчина отметил, что он и его коллеги вынуждены объезжать столичные медучреждения, «пока где-то не примут больного».

«Осталось, грубо говоря, две бригады, и каким образом мы будем оказывать медицинскую помощь на город и район, не знаю», – заключил работник скорой медицинской помощи.

Условия отдыха медиков из Благовещенского района Башкирии // 28.07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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