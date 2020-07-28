2020-07-28T11:35:19+03:00
Общество

Башкирия в пять раз увеличила закупку вакцин от пневмонии – Радий Хабиров

В 2020 году привиты будут более 90 тысяч человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.com // Радий Хабировфото: vk.com // Радий Хабиров
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Башкирия в 2020 году в пять раз увеличила закупку вакцин от пневмококковой инфекции, вызывающей внебольничную пневмонию. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

Руководитель региона отметил, что «число таких пневмоний у нас выявляется все больше». Хабиров связывает это с тем, что раньше объемов вакцины хватало только на детей раннего возраста и призывников, «а у взрослых, находящихся в группе риска (старше 60 лет с бронхо-легочными заболеваниями), иммунная защита практически отсутствовала».

Власти Башкирии приняли решение закупить больше вакцин и «сформировать стойкую иммунную прослойку среди наиболее уязвимых» после консультаций с эпидемиологами. По словам Хабирова, в этом году препараты получат 93,8 тысячи человек, из которых 43,8 тысячи – дети. Глава Башкирии пообещал, что в дальнейшем темпы вакцинации будут сохранены «на том же уровне».

ИСТОЧНИК KP.RU

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