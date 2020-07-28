2020-07-28T12:07:07+03:00
Общество

В уфимском парке установили памятник самой крайней восточной точке Европы

Знак олицетворяет единение народов двух частей света
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ ЕВРАЗИИфото: АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ
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В уфимском Парке имени Якутова установили памятник самой крайней восточной точке городов Европы. Точка зафиксирована в Книге рекордов Гиннесса, сообщает Ассамблея народов Евразии.

Знак представляет собой земную сферу с очертанием территории республики из двух сортов цветного гранита и башкирской яшмы. Памятник был создан и установлен за счет внебюджетных средств. В Ассамблее отметили, что такой же монумент есть в крайней западной точке Европы на мысе Рока в Португалии. Место является популярным среди туристов.

«Благодаря общественной инициативе этот уникальный бренд может стать не только туристическим символом, но и позволит Башкортостану претендовать на проведение пограничных евроазиатских форумов, так как он олицетворяет единение народов Европы и Азии на территории республики», – добавили в Ассамблее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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