2020-07-28T15:02:29+03:00
Коронавирус Covid-19

«Маме стало плохо на третий день в больнице»: уфимцу запрещают ухаживать за матерью с пневмонией

Состояние 62-летней Алевтины Маликовой ухудшилось, анализ на ковид еще не готов
Эльвина АПАРИНА
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Сам Булат недоумевает, где она могла подхватить пневмонию – женщина с сыном живут в частном доме, редко куда-то выходят и встречаются с людьми.Сам Булат недоумевает, где она могла подхватить пневмонию – женщина с сыном живут в частном доме, редко куда-то выходят и встречаются с людьми.Фото: другой источник.
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В столице Башкирии фотограф Булат Маликов пожаловался на то, что ему не разрешают ухаживать за матерью, которую забрали в реанимацию. Женщине нужен уход – после инсульта у нее отнялась рука. 62-летняя Алевтина Маликова попала в 8-ую больницу с двусторонней пневмонией, и ей стало хуже.

Как рассказал «КПУфа» Булат, его мама заболела на прошлой неделе – у женщины появилась температура, заболела грудь. 24-го числа ее увезли в 8-ую больницу вместе с Булатом, его забрали как ухаживающего.

- Сказали, что у мамы двусторонняя пневмония, переживает она ее тяжело, потому что она у меня диабетик, и в том году у нее был инсульт, - говорит Булат. – Вчера ей стало плохо, стало невозможно дышать, ее увезли в реанимацию, больше я ее не видел. Врач сказала, иммунитет плохой, прогнозов нет совсем, пустить не могут даже повидаться...

Сегодня Алевтину переводят в 18-ую больницу – из-за сопутствующих заболеваний ей нужно тщательное лечение. Сам Булат недоумевает, где она могла подхватить пневмонию – женщина с сыном живут в частном доме, редко куда-то выходят и встречаются с людьми.

Как сообщили в пресс-службе минздрава, Булату нет смысла ухаживать за мамой в реанимации - этим всем занимается медперсонал. К тому же, у женщины первый анализ на ковид положительный. Сам Булат с симптомами пневмонии лежит в 8-ой больнице. Алевтину переведут в 18-ую больницу из-за проблем с сердцем, там есть необходимые для ее лечения аппараты.

- Молодой человек осведомлен о состоянии матери. Информацию ему передают и лечащий врач, и мы. Мама ему даже собственными руками записку написала, что у нее все нормально, так что поводов для переживаний нет, - сказала руководитель пресс-службы минздрава Софья Алешина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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