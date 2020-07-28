Уфимца объявили в федеральный розыск: он создал преступную группу, заработавшую 28 млн рублей

28 Июль 2020 2020-07-28T09:32:55+03:00

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Уфимца Сергея Кострова объявили в федеральный розыск. По данным правоохранителей, 53-летний мужчина создал преступную группу, которая занималась обналичиванием денег и заработала 28 млн рублей. Об этом сообщает региональное МВД.

Незаконная деятельность изначально осуществлялась при участии двух банков в башкирской столице. Когда Центробанк России отозвал у них лицензии, инфраструктура продолжала работать.

«Для этих целей в Уфе были арендованы несколько офисных помещений на улицах Карла Маркса и 50-летия Октября. В сообществе, кроме «лидера», имелись «бухгалтеры», «кассиры» и «инкассаторы», которые находились в Уфе и Москве – всего более 15 человек», – передали правоохранители.

Перечисление денег осуществлялось по просьбе различных организаций. Комиссия составляла 7-15%. В операциях использовались счета более 130 подконтрольных юрлиц и обычные банковские карты. Незаконный доход превысил более 28 млн рублей.

Следственное управление МВД Башкирии возбудило уголовное дело о незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества.

«Предварительно установлено, что при осуществлении противоправной деятельности сообщество неоднократно совершало мошеннические действия, связанные с невозвратом денежных средств, поступивших от различны хозяйствующих субъектов на расчетные счета подконтрольных ему предприятий», – добавили в МВД.

В полиции просят пострадавших от финансовых махинаций обратиться в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Анонимность гарантируется. Всех, кому известно о местонахождении Сергея Кострова, призывают звонить по одному из номеров: (347) 279-38-87, (347) 279-47-34, (347) 279-36-08 или в дежурную часть МВД по РБ: (347) 279-39-02.

ИСТОЧНИК KP.RU