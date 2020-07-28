Власти Башкирии намерены ввести платные парковки

28 Июль 2020 2020-07-28T08:52:38+03:00

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Парламент Башкирии принял в первом чтении проект закона о платных парковках на землях в государственной и муниципальной собственности. Как следует из слов спикера Госсобрания-Курултая Константина Толкачева, речь идет в первую очередь о стоянках в историческом центре Уфы. Законодатель отметил, что взимание платы за парковку в деловых кварталах – это распространенная практика, которая позволит разгрузить деловые кварталы.

«В Уфе проблему загруженности центра не решило ни введение одностороннего движения, ни увеличение ширины проезжей части, – отметил председатель законодательного органа. – Дополнительные полосы используются автовладельцами в качестве парковки, и усилия дорожных служб сводятся к минимуму. Введение платы за длительную стоянку в местах интенсивного движения позволит решить проблему».

Законопроект предусматривает, что в рабочее время на парковках, которые относятся ведению республики или муниципалитета, будет действовать период бесплатного пользования – не менее 20 минут. На стоянках перед объектами спорта, образования, здравоохранения, культуры, государственной власти время бесплатной парковки составит не менее одного часа. После девяти часов вечера в будние дни, в выходные и праздники плата за парковку взиматься не будет. Кроме того, право свободной стоянки в любое время будет предоставлено участникам Великой Отечественной войны и инвалидам.

Сколько именно будет стоить парковка в деловом центре города, пока неизвестно. Депутаты уведомят население о введении платы как минимум за месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU