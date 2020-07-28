Супружеская пара разбилась на трассе в Башкирии: женщина погибла на месте, ее муж в больнице

28 Июль 2020 2020-07-28T07:49:41+03:00

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На трассе в Бижбулякском районе Башкирии разбилась супружеская пара. Женщина погибла на месте, ее супруг был госпитализирован, сообщает ГИБДД региона.

Авария случилась вчера утром, 27 июля, на десятом километре автодороги Михайловка-Ермолкино. 46-летний житель Белебея за рулем «Нивы» не вписался в поворот и вылетел в кювет, где машина опрокинулась. На пассажирском сиденье рядом с водителем находилась его 45-летняя супруга. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Самого автомобилиста с различными травмами доставили в больницу.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано семь ДТП, в которых два человека погибли и 11 – пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU