Объем рынка платных услуг в Башкирии снизился на 20%

27 Июль 2020 2020-07-27T18:41:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Башкирии по итогам полугодия объем реализации платных услуг населению снизился на 20%. За январь-июнь текущего года общая сумма сложилась в размере 107,7 млрд рублей, а за тот же период прошлого года – 129,4 млрд. Данные представили аналитики Башстата.

В условиях пандемии коронавируса наибольшие потери понесла туристическая отрасль, лишившаяся 66% оборота по сравнению с прошлым годом. В существенный «минус» также ушли гостиничный бизнес и услуги по представлению временного жилья (-53,2%), санаторно-курортные организации (-52,6%), учреждения культуры (-50,9%), а также фитнес-центры со спортивными секциями (-47,8%), сфера бытовых и транспортных услуг (-40%).

Незначительно выросли с общей стоимости только две платные услуги – почтовые и курьерские (+1,4%) и коммунальные (+4,8%).

ИСТОЧНИК KP.RU