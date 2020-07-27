2020-07-27T18:41:59+03:00
Общество

Объем рынка платных услуг в Башкирии снизился на 20%

Аналитики представили данные за полгода
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Наибольшие потери понесла туристическая отрасльНаибольшие потери понесла туристическая отрасль
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В Башкирии по итогам полугодия объем реализации платных услуг населению снизился на 20%. За январь-июнь текущего года общая сумма сложилась в размере 107,7 млрд рублей, а за тот же период прошлого года – 129,4 млрд. Данные представили аналитики Башстата.

В условиях пандемии коронавируса наибольшие потери понесла туристическая отрасль, лишившаяся 66% оборота по сравнению с прошлым годом. В существенный «минус» также ушли гостиничный бизнес и услуги по представлению временного жилья (-53,2%), санаторно-курортные организации (-52,6%), учреждения культуры (-50,9%), а также фитнес-центры со спортивными секциями (-47,8%), сфера бытовых и транспортных услуг (-40%).

Незначительно выросли с общей стоимости только две платные услуги – почтовые и курьерские (+1,4%) и коммунальные (+4,8%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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